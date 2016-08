Stopt dit medicijn Alzheimer?

Bewerkt door: Redactie

1/09/16 - 13u55 Bron: VTM NIEUWS

video België werkt mee aan een veelbelovende studie naar een medicijn tegen de ziekte van Alzheimer. Het medicijn zou de ziekte kunnen stoppen.

Uit een studie in de Verenigde Staten blijkt dat dankzij het medicijn het geheugen van patiënten niet langer achteruitging. Het zal nog vele jaren duren voor het medicijn effectief op de markt komt, maar het onderzoek klinkt alvast veelbelovend. In de studie worden de eiwitten in de hersenen aangepakt omdat bij de ziekte eiwitklonters zich vastzetten op de hersenen. Gezonde hersencellen worden zo dan doodgedrukt. Bij de nieuwe behandeling zou de patiënt elke maand een baxter krijgen met daarin een antistof die de eiwitklonters doet verdwijnen.



Wereldwijd lijden 22 miljoen mensen aan Alzheimer.