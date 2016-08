Ontdekking: Leven op aarde begon 220 miljoen jaar eerder dan gedacht

David van der Heeden

Onderzoekers hebben in 's werelds oudste steenlagen op Groenland sporen van microben gevonden. Op basis daarvan vermoeden ze dat het eerste leven op aarde zo'n 220 miljoen jaar eerder verscheen dan gedacht.

Volgens de publicatie in Nature was onze prille planeet een stuk gastvrijer dan tot nu toe werd aangenomen. Het fossiele bewijs kon worden gevonden door de aanhoudende dooi op Groenland, waardoor de oudste rotsen bloot komen te liggen. Geoloog Allen Nutman en zijn collega's van de universiteit van Wollongong in Australië, hebben 3,7 miljard jaar oude formaties van microben gevonden. De fossielen, stromatolieten genaamd, behoren tot de oudste ter wereld. Het is een vorm van afzettingsgesteente, waarbij gestorven bacteriën materiaal (sediment) vasthouden en zo laagjes vormen. Bacteriën Van de bacteriën zelf resteert na miljoenen jaren niets meer, maar de opbouw van het materiaal verraadt hun rol. Het team vond sporen van 1 tot 4 centimeter groot in de steenlagen op Groenland, die doorgaans te verweerd zijn om iets over hun ontstaan los te laten. Door de stenen te analyseren, konden de onderzoekers een beeld schetsen van het milieu waarin de bacteriën leefden en stierven: een levensvatbare, warme en ondiepe omgeving rijk aan mineralen. De resten van de microben bleven vervolgens miljoenen jaren op de bodem liggen.

Relatief vroeg

Nutmans ontdekking versterkt het idee dat het leven op aarde zo'n 4 miljard jaar geleden moet zijn ontstaan, amper 540 miljoen jaar na de formatie van onze wereld. De ontdekking toont ook aan dat het leven niet alleen relatief vroeg begon, maar ook in staat was de omstandigheden op aarde het hoofd te bieden.



Het voortdurende bombardement met asteroïden bijvoorbeeld, of de giftige dampen van vulkanen. "Dit bewijst dat de aarde 3,7 miljard jaar geleden niet een soort van hel was'", zegt Nutman tegen Reuters. "Het was een plek waar leven floreerde."



Leven op Mars

Het nieuwe bewijs voedt ook de verwachting dat op onze naaste ruimtebuur Mars sporen van leven te vinden zijn. De rode planeet moet in een vroeg stadium erg op de aarde geleken hebben. Naast ijs zijn op Mars bijvoorbeeld ook sporen van stromend water aangetroffen.



"Als het leven hier voet aan de grond kon krijgen en zo'n blijvende afdruk kon achterlaten, dan is het niet een lastig, terughoudend of onwaarschijnlijk iets", Abigail Allwood van NASA. "Geef het leven een kans en het gaat ermee aan de haal."