Zeldzame eclips vult Afrikaanse lucht met ring van vuur

Door: redactie

1/09/16 - 10u03

Sterrenkundigen zitten klaar om een glimp op te vangen van een zeldzame vuurring eclips, die zich vanmorgen laat zien. Dat meldt Sky & Telescope. De eclipse is een zonsverduistering waarbij de maan wel volledig tussen de aarde en de zon passeert, maar de zon net niet helemaal kan bedekken. Het luchttafereel is hier live te volgen.

Een vuurring eclips in China (2010) © epa.

De maan vormt een kleinere, zwarte cirkel in het midden van de zon. Hierdoor lijkt het alsof er een ring van vuur in de lucht verschijnt. De vuurring eclips is te zien vanuit Gabon, DR Congo, Republiek Congo, Tanzania en Mozambique.



De meeste zonsverduisteringsfans reizen af naar Tanzania, waar de kans op een heldere lucht het grootst is. De eclips is maar tien minuten te zien, voordat de maan verder schuift.



Ongeveer eens in de achttien maanden vindt er een vuurring eclips plaats, gevolgd door een totale zonsverduistering in de weken daarna. Het is altijd op een andere plaats op aarde. Wetenschappers schatten in dat de eerstvolgende vuurring eclips in België pas te zien is in 2029.Bekijk hier de zonsverduistering live.