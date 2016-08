Luxemburgse SES laat als eerste een satelliet door herbruikbare Falcon lanceren

Door: redactie

30/08/16 - 21u21 Bron: Belga

Een Falcon-draagraket landt op een platform in de Atlantische Oceaan op 27 mei 2016. © ap.

Het Luxemburgse SES wordt de eerste klant van de Amerikaanse raketbouwer SpaceX om een satelliet met een (deels) gerecupereerde Falcon-draagraket te lanceren, zo heeft de Amerikaanse zender ABC vandaag bericht.

SpaceX on Twitter First launch of flight-proven first stage will use CRS-8 booster that delivered Dragon to @Space_Station in Aprilpic.twitter.com/UsqWeNBEK2

Met vallen en opstaan slaagde SpaceX er de jongste maanden in de eerste trap van zijn op Cape Canaveral in Florida gelanceerde Falcon-9 draagraket te recupereren door die, na het afstoten, veilig te laten terugkeren naar een ponton op de Atlantische Oceaan.



In de herfst zal SpaceX voor het eerst een Falcon-9, uitgerust met zo een "tweedehandse" trap, lanceren. Het gaat om de CRS-8 die in april is gebruikt bij de lancering van een onbemande Dragon-cargo naar het Internationaal Ruimtestation ISS, twitterde SpaceX.



Zijn eerste en trouwe commerciële klant, het Luxemburgse SES, heeft ermee ingestemd één van zijn kunstmanen, de door Airbus Defence and Space gebouwde, SES-10, bij die maidenlancering mee te sturen.



Herbruikbaarheid van rakettrappen betekent een revolutie in de ruimtevaart. Het leidt immers tot een gigantische tijds- en geldbesparing.



Recuperatie van de tweede trap van de Falcon is voorlopig nog niet aan de orde. Het tarief voor de Falcon is sowieso al lager dan voor concurrerende draagraketten.