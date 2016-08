Mysterieus signaal uit de ruimte: dan toch geen aliens

Door: redactie

Sterrenkunde De hoop was vorig weekend gewekt dat de ontvangst door een Russische radiotelescoop van een "krachtig signaal" uit de ruimte een teken was van een buitenaardse intelligentie. Maar een Russische onderzoekster en het populair-wetenschappelijke magazine New Scientist hebben die hoop vandaag doen verdampen.

De gespecialiseerde website Centauri Dreams onthulde dat de radiotelescoop RATAN-600 in de Russische deelrepubliek Karatsjay-Tsjerkessia op 15 mei 2015 een krachtig signaal had ontvangen vanuit de omgeving van ster HD 164595 in het sterrenbeeld Hercules. Rond deze ster draait minstens één planeet. Het door de grootste radiotelescoop ter wereld opgevangen signaal liet denken aan een transmissie door een buitenlandse intelligentie.



Centauri Dreams maande evenwel meteen aan tot voorzichtigheid. Terecht, zo bleek.