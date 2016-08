Zijn jullie daar, aliens? Russische telescoop ontvangt sterk signaal

MM

30/08/16 - 10u54 Bron: CNN, Centauri Dreams

Ook de ontdekking van de exoplaneet Proxima b was onlangs groot nieuws. © afp.

Universum Ophef in de kosmos, want een Russische telescoop heeft onlangs een sterk signaal ontvangen uit de ruimte. Het signaal kwam uit de omgeving van een ster die veel weg heeft van onze zon en op zo'n 94 lichtjaren van de Aarde ligt. Genoeg aanleiding voor veel 'buitenaardse believers' om druk te speculeren over de herkomst van het signaal.

De RATAN-600 radiotelescoop in Zelenchukskaya. © Wikimedia. Het signaal werd in mei 2015 opgevangen door de RATAN-600 radiotelescoop in het Russische Zelenchukskaya. De oorsprong ervan ligt in de omgeving van de ster HD 164595, dat deel uitmaakt van het sterrenbeeld Hercules en 94 lichtjaren van de Aarde verwijderd ligt.



Volgens de Italiaanse astronoom Claudio Maccone, die betrokken was bij de ontdekking van het signaal, is die ster een "belangrijke kandidaat voor buitenaards leven". HD 164595 is zeer gelijkaardig aan onze zon en er is al minstens één exoplaneet ontdekt, die lijkt op Neptunus.



Maccone deelde de ontdekking mee aan de interstellaire blog Centauri Dreams, waar Paul Gilster studies over de kosmos onder de loep neemt. Gilster benadrukt daarbij dat het sterke signaal "geen bewijs van buitenaards leven is, maar wel een zeer interessant gegeven dat verder onderzoek verdient." Lees ook Hoe kunnen we ooit naar de 'nieuwe Aarde' vliegen? En hoelang zou dat duren?

Kardashev Zolang het signaal niet gereproduceerd kan worden, kunnen we er onmogelijk buitenaards leven aan koppelen Douglas Vakoch, astronoom De sterkte van het mysterieuze signaal voedt alleszins de speculaties over buitenaards leven. "Als het een artificieel signaal zou blijken, dan is het duidelijk sterk genoeg om afkomstig te zijn van een beschaving die verder staat dan de onze", vertelt astronoom Douglas Vakoch aan CNN. Hij is voorzitter van METI International, een organisatie die zoekt naar levensvormen in de ruimte.



De Russische astronoom Kardasjov ontwierp inderdaad een indeling die de technologische vorderingen van een beschaving weerspiegelt en volgens die 'schaal van Kardasjov' is het signaal afkomstig van een Type II beschaving. De mensheid bevindt zich nog steeds in het eerste stadium, een trapje lager dus.



Vele astronomen hebben nu hun telescopen op HD 164595 gericht, in de hoop het signaal te reproduceren. Seth Shostak, astronoom aan het SETI Instituut in California, laat weten aan CNN dat er "op dit moment nog geen overeenkomstig signaal is ontdekt, maar dat het spectrum aan mogelijke frequenties nog niet volledig afgegaan is."