Extra bewijs gevonden voor 'Planeet Negen' voorbij Pluto

Achter Pluto is de Kuipergordel, die bestaat uit miljarden rotsblokken. Daarachter zijn de gevonden objecten en ver daar voorbij zou de mysterieuze planeet moeten zijn. © sciencedaily.

Amerikaanse wetenschappers hebben aan de rand van ons zonnestelsel een paar rotsblokken gevonden die nog niet eerder waren gezien. De ontdekking bevestigt wat al werd gedacht: dat er ver voorbij Pluto mogelijk nog een planeet is. Ze schrijven erover in het belangrijke wetenschapsblad The Astronomical Journal.

Eén van de gevonden rotsblokken heeft de naam 2014 FE72 gekregen. Zijn afstand tot de zon is 3000 keer de afstand van de aarde tot de zon. Het is zo ver weg, dat de rots waarschijnlijk de zwaartekracht van andere sterren ondergaat. Het is de eerste keer dat een object zo ver van de zon wordt gevonden.



Kuipergordel

De manier waarop de gevonden rotsblokken rond de zon draaien, kan betekenen dat ze worden beïnvloed door de zwaartekracht van de negende, nog onbekende planeet. "Hoe meer we ontdekken, hoe beter we begrijpen wat er gebeurt aan de buitenkant van ons zonnestelsel", verklaart onderzoeker Scott Sheppard.



Ons zonnestelsel telt acht planeten: Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Pluto gold tot 2006 ook als planeet, maar wordt tegenwoordig een dwergplaneet genoemd. Achter Pluto is de zogeheten Kuipergordel, vernoemd naar de Nederlandse astronoom Gerard Kuiper.



De gordel bestaat uit miljarden rotsblokken. Daarachter zijn de gevonden objecten en ver daar voorbij zou de mysterieuze planeet moeten zijn. Die wordt 'Planeet Negen' of 'Planeet X' genoemd en staat op miljarden kilometers afstand van de aarde.