NASA beëindigt Marssimulatie van één jaar op Hawaï

29/08/16 - 01u00 Bron: qz.com, bbc.com

De koepel waarin de crew woont op een vulkaantop in Hawai. © Twitter: @CyprienVerseux.

Leven op Mars is dichterbij dan je wellicht denkt: zes mensen hebben afgelopen jaar 'daar' doorgebracht. Maar vandaag kon de crew eindelijk hun ruimtevaartpak uittrekken en terugkeren naar de aarde: na bijna een jaar lang in isolatie geleefd te hebben op Hawaï in een simulatie van de 'rode planeet', heeft NASA het experiment beëindigt.

De missie was het langste experiment tot nu toe om de gevolgen te meten van het isolement en de beperkingen die een drie jaar durende vlucht naar de rode planeet zich mee zou brengen. Een crew van vier Amerikanen, een Fransman en een Duitser, woonde samen op zo'n 8000 meter boven zeeniveau in een kleine koepel (diameter: 11 meter diameter, hoogte: 6 meter) op de rotsachtige grond van de vulkaan Mauna Loa-vulkaan op Hawaï: het dichtste bij een Mars leefomgeving dat we op aarde kunnen komen.



De leefomstandigheden waren zwaar: er was geen frisse lucht, geen vers eten of privacy. Communicatie met de buitenwereld was slechts met een vertraging van 20 minuten (net zoals dat op Mars zou zijn) mogelijk.



Beproevingen

Als de crewleden (een journalist, een bodemspecialist, een astro-bioloog, een natuurkundige, een piloot en een architect) naar buiten wilden gaan, moesten ze zware ruimtepakken aandoen. Om persoonlijke conflicten te vermijden, moesten ze werken en wetenschappelijke experimenten uitvoeren. Om het allemaal nog wat zwaarder te maken, werd de crew onverwachts voor zware 'beproevingen' (variërend van noodsituaties, tot gebroken werkmateriaal) gesteld. Onderzoekers wilden zo de groepscohesie en -prestaties meten. Daarnaast moesten de 'astronauten' wekelijkse vragenlijsten invullen en werden de 'formele vergaderingen in de keuken opgenomen. Crewleden die last hadden van heimwee konden een virtual reality-spelletje spelen dat ontworpen is om astronauten die lange missies uitvoeren te 'troosten'.



Zwemmen

"De onderzoekers kijken vooral uit naar het eten van vers voedsel en ander eten dat ze tijdens het experiment niet kregen. Daarnaast kunnen ze niet wachten om in de oceaan te gaan zwemmen", vertelt Kim Binsted, die de simulatie leidde.



Reis van drie jaar

NASA hoopt om tegen 2030 de eerste mensen naar Mars te kunnen sturen. In voorbereiding daarop, houdt de ruimtevaartorganisatie verschillende 'campagnes' of experimenten waarmee ze een zo goed mogelijk beeld probeert te krijgen van wat de eerste crew nodig heeft om de lange reis te maken. Een enkele reis naar Mars duurt namelijk alleen al een slordig jaar. "Er gaat nooit een 'perfecte' crew zijn", zegt Binsted. "Maar inzichten uit deze experimenten kunnen wel helpen om een zo'n ideaal mogelijke groep mensen samen te stellen. Er zullen altijd dingen misgaan, maar op basis van het materiaal dat we met deze experimenten hebben verzameld hopen we erachter te komen hoe we de intermenselijke problemen het makkelijkste kunnen tackelen onderweg."



Compromissen

Het derde en langste experiment tot nu toe eindigde vandaag: de crewleden werden met de boodschap 'welkom terug op Aarde' uit hun isolement vrijgelaten. Na de missie raadde de Duitse onderzoekster Christiane Heinicke toekomstige Marsreizigers aan om "iets mee te nemen om aan te werken: een van de grootste vijanden is de verveling. Je moet bovendien bereid zijn om je aan te passen aan de anderen en om compromissen te maken. Als je dat niet kunt, dan moet je niet naar Mars gaan."



Droom

De missie op Hawaï was de op één na langste ooit, na een Russische missie die 520 dagen duurde. Er werden eerder al drie korte simulaties uitgevoerd op Hawaï, en er zullen in de toekomst nog twee andere missies plaatsvinden, waarvan er één acht maanden zal duren.



Moest de droom van vele wetenschappers werkelijkheid worden om naar Mars te vliegen, zou de reis naar de Rode Planeet alleen al ongeveer een jaar duren. Experts schatten dat een missie naar Mars één tot drie jaar zou kunnen duren.