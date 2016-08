Frankrijk mag ring van Jeanne d'Arc houden na tussenkomst van de Queen

Door: redactie

27/08/16 - 05u07 Bron: The Guardian

Het Franse pretpark Le Puy du Fou moet een ring die in de vijftiende eeuw eigendom was van Jeanne d'Arc dan toch niet terug aan het Verenigd Koninkrijk geven. Het park kocht de vergulde zilveren ring in februari op een Londense veiling voor 300.000 Britse pond. Na terugkeer naar Frankrijk kreeg de koper echter het bericht dat het park niet de nodige exportlicentie had bemachtigd voor het relikwie. De Arts Council England, die toezicht houdt op de exportregulering, eiste dat de ring terug aan Groot-Brittannië werd gegeven.

Volgens Nicolas de Villiers, CEO van Puy du Fou, kon er van een teruggave geen sprake zijn. "Het verzoek deed ons lachen," vertelde hij aan The Guardian. "We schreven naar de Queen en vroegen haar of ze ons snel kon helpen om dit op te lossen. Buckingham Palace heeft duidelijk iets in het oor van de juiste persoon gefluisterd, want we kregen te horen dat we de ring mochten houden." Lees ook Rouen brengt Jeanne d'Arc weer tot leven

"We hopen dat dit symbool van hoop en overwinning de Fransen zal helpen om de trots en het vertrouwen dat ze vandaag verloren hebben, terug te winnen." Nicolas de Villiers

"Buitengewone symbolische waarde" "Het is een symbool, een relikwie, dat al 600 jaar gevangen gehouden wordt in Engeland. Het is een kleine ring die weinig waarde lijkt te hebben, maar hij heeft een buitengewone symbolische waarde voor de Fransen en we moesten hem terugkrijgen," ging De Villiers verder. "Het is een sterk symbool van een buitengewone periode uit onze geschiedenis en het herinnert ons aan deze geweldige vrouw die grote obstakels overwon om mensen naar haar te doen luisteren en ons land naar de overwinning te leiden. We hopen dat dit symbool van hoop en overwinning de Fransen zal helpen om de trots en het vertrouwen dat ze vandaag verloren hebben, terug te winnen."

600 jaar in Engelse handen De middeleeuwse ring is versierd met drie kruisen en de letters IHS en MAR voor Jezus en Maria. Het juweel zou van de Franse heldin afgenomen zijn voor ze in 1431 op negentienjarige leeftijd in Rouen op de brandstapel werd gegooid.



De ring zou toen in de handen van kardinaal Henry Beaufort beland zijn, die aanwezig was op haar executie. Beaufort overleed in 1147 en de ring werd eigendom van de familie van de hertog van Engeland en vervolgens van schilder Augustus John. In 1947 werd het juweel op een veiling van Sotheby's gekocht door een man uit Essex.