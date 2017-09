Dante (8) probeert aanrander van zusje tegen te houden. Die heldendaad bekoopt hij met zijn leven

© Rv.

Een achtjarige jongen uit Sacramento (Californië) heeft een ultieme heldendaad met zijn leven moeten bekopen.

Elizabeth Salone met haar kroost. © GoFundMe.

Dante Daniels zag op 1 september hoe zijn één jaar jongere zus aangerand werd door de ex van zijn moeder. Hij wilde Danae te hulp schieten, maar kreeg zelf een stevige klap van een hamer. Het dappere kind werd hersendood verklaard, zes dagen later zou hij aan zijn verwondingen bezwijken.



"Hij probeerde die kinderverkrachter tegen te houden. Daarom werd hij het hardst getroffen", treurt zijn oma Monique Brown voor de camera.



Ook de kleine Danae en moeder Elizabeth deelden in de klappen. Die laatste zal nu allicht nooit meer kunnen zien door haar linkeroog. "En Danae zal nog heel veel hulp nodig hebben."



Dat Dante het leven van een ander kind kunnen redden heeft, biedt voor de grootmoeder toch enige troost. "Hij heeft zijn hart aan een vierjarige uit het zuiden van Californië gegeven. Dankzij hem leeft dat kleintje."



Deandre Chaney Jr. zal nu veroordeeld worden wegens moord, tweevoudige moordpoging en ontucht bij een kind jonger dan veertien jaar. Via een GoFundMe-actie werd intussen al ruim 10.000 euro voor de familie ingezameld.