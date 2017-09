Dode en zeven gewonden bij schietpartij in kerk in Nashville

Door: redactie

25/09/17 Bron: Belga

© reuters.

In Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, heeft een gewapende man zondag in een kerk een vrouw doodgeschoten en zeven andere mensen verwond. Dat heeft de lokale politie gemeld. Het merendeel van de slachtoffers zijn bejaarden. De schutter verwondde uiteindelijk zichzelf nadat hij werd aangevallen door een medewerker van de kerk die de dader kon overmeesteren en daarbij zelf ook gewond raakte.