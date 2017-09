Door: redactie

In Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, heeft een gewapende man zondag in een kerk een vrouw doodgeschoten en zeven andere mensen verwond. Dat heeft de lokale politie bericht. Het merendeel van de slachtoffers zijn bejaarden. Ook de schutter zelf zou gewond zijn geraakt.