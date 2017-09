Joods Wereldcongres gruwt van opkomst AfD: "Herinnert aan het ergste uit het verleden"

Bewerkt door: aja

Verschilende mensen protesteren tegen AfD na de verkiezingen in Duitsland © reuters.

Duitsland Het Joods Wereldcongres gruwt van de intrede in het Duitse parlement van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD). Voorzitter Ronald Lauder spreekt van "een schandelijke reactionaire beweging, die aan het ergste uit het verleden van Duitsland herinnert en verboden zou moeten worden''.

Voorzitter van het Joods Wereldcongres Ronald Lauder © photo news.

In een reactie op de verkiezingsuitslag zegt Lauder blij te zijn met de overwinning van bondskanselier Angela Merkel.



Zij heeft zich een echte vriend betoond van Israël en de Joden en duidelijk laten blijken dat zij de Joodse burgers van haar land zal beschermen en tegen hatelijke retoriek en daden zal optreden''.



Ook het Europees Joods Congres is ongerust over de opkomst van de AfD. "Wij vertrouwen erop dat de centrumpartijen in de Bondsdag zullen verzekeren dat de AfD niet vertegenwoordigd zal zijn in de nieuwe regeringscoalitie'', aldus het EJC.