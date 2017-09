Door: redactie

24/09/17 - 19u50 Bron: vtmnieuws.be

video

De Amerikaanse president Donald Trump maakt zich hoe langer hoe minder geliefd in de Amerikaanse sportwereld. Zijn robbertje twittervechten met NBA-ster Stephen Curry zat er nog niet op, of hij was al verwikkeld in een nieuwe verhitte discussie met de American Football bond NFL. Hij vind dat de spelers die door hun knie gaan tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied ontslagen moeten worden.