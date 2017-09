Merkel wint minder fors dan verwacht, extreemrechtse AfD wordt derde grootste partij

Door: redactie

De CDU/CSU van uittredend kanselier Angela Merkel heeft de Duitse parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens prognoses van de openbare zenders ARD en ZDF halen de christendemocraten tussen 32,5 en 33,5 pct van de stemmen. Met dat resultaat blijft de partij wel onder de verwachtingen.

Verrassing van de verkiezingen is Alternative für Deutschland (AfD). De rechtspopulistische partij haalt 13 tot 13,5 pct van de stemmen en maakt daarmee comfortabel haar intrede in het federale parlement.



De SPD van Merkels grote uitdager Martin Schulz haalt volgens de prognoses 20 tot 21 procent van de stemmen, dat is het slechtste resultaat voor de sociaaldemocraten sinds 1949. De SPD heeft al laten weten voor de oppositie te kiezen. Dat betekent dat een voortzetting van de grote coalitie tussen CDU en SPD bij onze oosterburen uitgesloten is.



Treden nog toe tot de Bondstag: de liberale FDP (10 à 10,5 pct), Die Grünen (9 tot 9,5 pct) en Die Linke (9 pct). Ruim zestig miljoen mensen konden vandaag een nieuwe Duitse Tweede kamer kiezen.