Haar drieling was vredig aan het slapen. Maar dan stelde Sarah vast dat twee baby'tjes niet meer ademden

Toen Sarah Owen (29) gisteren nog eens wilde checken of alles goed was met haar slapende drieling van vijf maanden oud, deed ze een verschrikkelijke ontdekking. Twee broertjes waren gestopt met ademhalen, wellicht door een CO-vergiftiging.

Na haar schokkende vaststelling belde de Britse Sarah uit Wales onmiddellijk naar de alarmcentrale. De hulpdiensten kwamen in allerijl ter plaatse en voerden de jongetjes naar het ziekenhuis in Bridgend maar ze konden niets meer voor hen doen. Kleine Noah en Charlie werden in het hospitaal doodverklaard. Het derde jongetje, Ethan, zou wel in goede gezondheid verkeren.



Het is een vreselijke tragedie voor de alleenstaande moeder die nog maar pas in het huis woonde en weldra zou gaan verhuizen. De baby's werden in april geboren en ze was er dol op. Na amper vijf maanden heeft ze twee kindjes tegelijk verloren.



Een buurvrouw zag hoe hulpverleners de twee baby's naar buiten brachten. "Het was een verschrikkelijk gezicht. De jongetjes zagen al helemaal grijs", aldus Anne Way.



Afgelopen vrijdag was de moeder nog met de drieling naar het ziekenhuis geweest voor een check-up en ze stelden het wel.



Volgens de politie zijn er geen verdachte omstandigheden en wordt hun overlijden als een tragisch ongeval beschouwd.