Drie blauwhelmen VN om het leven gekomen door aanslag in noorden van Mali

24/09/17 - 16u39 Bron: ANP

Foto ter illustratie, een blauwhelp van de VN in een school in Mali © ap.

Zeker drie blauwhelmen van de vredesmacht van de Verenigde Naties zijn om het leven gekomen door een aanslag in het noorden van Mali. Vijf anderen raakten ernstig gewond toen een explosief ontplofte tijdens de begeleiding van een konvooi tussen de steden Anefis en Goa.

Welke nationaliteit de slachtoffers hebben is nog niet bekend. Mali wordt regelmatig opgeschrikt door terreur van islamistische militanten, ondanks de aanwezigheid van de blauwhelmen. In het noorden van Mali heerst een machtsvacuüm waar jihadistische groepen gebruik van maken om in de hele regio aanvallen uit te voeren.