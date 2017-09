Drie blauwhelmen VN om het leven gekomen bij aanval konvooi in noorden van Mali

Bewerkt door: aja

24/09/17 - 16u39 Bron: ANP

Foto ter illustratie, een blauwhelp van de VN in een school in Mali © ap.

Zeker drie blauwhelmen van de vredesmacht van de Verenigde Naties zijn om het leven gekomen bij een aanval op hun konvooi n het noorden van Mali. Vijf anderen raakten ernstig gewond toen een explosief ontplofte tijdens de begeleiding van een konvooi tussen de steden Anefis en Goa.

De VN-missie Minusma in Mali staat onder leiding van de Belgische generaal Jean-Paul Deconinck.

De aanval gebeurde in de regio Gao. De slachtoffers zijn Bengaalse soldaten. De uitgestrekte woestijnvlaktes in het noorden van Mali gelden als een schuiloord van islamistische terreurgroepen. VN-troepen, Malinese militairen en burgers worden telkens opnieuw aangevallen.



De VN-missie Minusma in Mali staat onder leiding van de Belgische generaal Jean-Paul Deconinck. Minusma is sinds juli 2013 actief in Mali. Het is de dodelijkste VN-vredesmissie sinds die in Somalië (1993-1995), met meer dan 80 blauwhelmen die om het leven kwamen.