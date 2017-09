Thaise douane onderschept lading hoorns met marktwaarde van 360.000 euro

Bewerkt door: aja

24/09/17

Twee dagen geleden onderschepte de douane nog ivoor uit Congo © ap.

Op een luchthaven van de Thaise hoofdstad Bangkok heeft de douane drie Vietnamezen opgepakt met vijftien hoorns van neushoorns in hun koffers. De geschatte marktwaarde bedraagt zo'n 360.000 euro, meldt de krant Bangkok Post.

De beambten kwamen de smokkel op het spoor na een tip dat een lading hoorns met het vliegtuig vanuit Angola, via Ethiopië en Thailand naar Vietnam werd gesmokkeld. Op de Thaise luchthaven Suvarnabhumi kon de douane de drie verdachten aanhouden.



Thailand geldt als spil in de internationale handel van beschermde dieren of delen daarvan en zeldzame planten. Het land dat het verdrag inzake de bescherming van bedreigde soorten (Cites) heeft ondertekend, is onlangs gevraagd de illegale handel in bedreigde diersoorten te aan te pakken.



Twee dagen geleden onderschepte de douane nog ivoor uit Congo. Ook werden deze maand 136 zeldzame schubdieren of pangolins ontdekt die van Myanmar via Thailand naar China werden gesmokkeld.