Worden het historische verkiezingen in Duitsland? Alvast hoge opkomst

Door: redactie

24/09/17 - 15u31 Bron: Belga

© epa.

Zo'n 61,5 miljoen Duitsers mogen vandaag stemmen voor de verkiezing van een nieuw parlement. Dat Angela Merkel aan een vierde ambtstermijn als bondskanselier mag beginnen, staat zo goed als vast. Peilingen geven haar christendemocratische CDU/CSU een straatlengte voorsprong op de sociaaldemocratische SPD van Martin Schulz. Dé grote vraag wordt eerder wie de derde partij wordt. De opkomst voor deze stembusgang ligt in elk geval hoog.

Als de peilingen juist zijn, lijkt de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) goed op weg om de op twee na grootste partij van Duitsland te worden. AfD zit de laatste dagen in stijgende lijn en zou vlot boven de 10 pct van de stemmen gaan. Waarnemers houden er zelfs rekening mee dat de partij rond de 15 procent uitkomt. AfD zet sowieso al iets historisch neer: voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog maakt een extreemrechtse partij vandaag haar intrede in het nationale parlement.



Interessant wordt hoe de kaarten zullen geschud worden met het oog op de vorming van een nieuwe regeringscoalitie. Regeren met AfD wil niemand, en er is ook weinig animo om met de extreemlinkse Die Linke in zee te gaan. Zo komt een situatie in het vooruitzicht waarbij de FDP en Die Grünen de rol van 'kingmaker' toebedeeld krijgen bij de onderhandelingen over de coalitievorming.