Trucker maakt rechtsomkeer op snelweg om file te mijden: drie doden en vier gewonden

24/09/17

Drie Nederlanders zijn gisteravond om het leven gekomen op een Duitse snelweg toen een 34-jarige Poolse spookrijder op hun auto botste.

Volgens de politie van Darmstadt wilde een bestuurder van een kleine vrachtwagen op de snelweg bij Rüsselsheim in de buurt van de luchthaven van Frankfurt een file vermijden door om te keren en met hoge snelheid tegen het verkeer in terug te rijden. Daarbij ramde hij twee tegemoetkomende auto's.



De drie inzittenden van de Nederlandse auto, een 53-jarige man en twee vrouwen van twintig en 51 jaar oud, stierven ter plaatse. Vier vrouwen in een andere auto raakten lichtgewond. De Poolse chauffeur raakte levensgevaarlijk gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. Hij kan nog niet door de politie worden gehoord. Volgens de politie moet hij zich hebben gerealiseerd wat hij aan het doen was.