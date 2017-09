Zuuraanval in Londen: vijftienjarige opgepakt

Door: redactie

In de Britse hoofdstad Londen is een jongen van 15 jaar opgepakt nadat gisterenavond zes mensen gewond raakten toen ze overgoten werden met een zuur. Dat meldt de politie. De zuuraanval zou plaatsgevonden hebben na van een meningsverschil tussen twee groepen jongeren. De politie sluit dan ook uit dat het om een aanslag ging.

"Wat op het eerste zicht leek op een aantal willekeurige aanvallen, bleek uiteindelijk een incident te zijn waarbij twee groepen mannen betrokken waren", aldus de politie van Newham, in het oosten van Londen.



Volgens het persagentschap Press Association brak er na het incident paniek uit, nadat de Britse hoofdstad de afgelopen maanden verschillende keren getroffen werd door aanslagen.



"In totaal raakten zes mannen gewond" bij de aanvaring tussen de twee groepen in een winkelcentrum in Stratford, aldus de politie, die toevoegt dat geen van de gewonden in levensgevaar verkeert. Een jongen van 15 werd opgepakt.