Zware bosbranden teisteren Griekenland

Bewerkt door: IVI

24/09/17 - 11u13 Bron: ANP

© afp.

Delen van Griekenland worden geteisterd door bosbranden die het gevolg zijn van wekenlange aanhoudende droogte en sterke wind. De brandweer meldt dat zij de afgelopen 24 uur zeker naar 85 natuurbranden is uitgerukt.

In het westen van het schiereiland Peloponnesos kon in deze nacht op het nippertje worden voorkomen dat het dorp Mákistos door de vlammen werd verzwolgen. Dat meldt de plaatselijke radiozender ERA-Kalamata. Precies tien jaar geleden kwamen in die regio tientallen mensen om het leven door bosbranden. Mákistos werd toen volledig verwoest.



Op het noordelijk gelegen vakantieschiereiland Chalkidiki zijn gisteren twee huizen door een bosbrand verlost, aldus de staatsradio ERT. Door het hele land zijn honderden brandweermensen en vrijwilligers ingezet om de branden te bestrijden. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van blusvliegtuigen en -helikopters.



In Griekenland is het de laatste dagen zeer warm met een temperatuur van rond de 36 graden. Sinds vrijdag is het bovendien hard gaan waaien. "Zelfs het kleinste vuurtje kan gevaarlijk zijn door de droogte en wind", zegt een brandweerman op televisie.