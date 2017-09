Aanslag op Deens NAVO-konvooi in Kaboel, drie burgers gewond

Bewerkt door: IVI

24/09/17 - 10u50 Bron: Belga, ANP

Drie Afghanen zijn gewond geraakt bij de aanslag. De Deense militairen in het gepantserde voertuig zijn ongedeerd. © epa.

Bij een aanslag op een Deens konvooi van de NAVO-missie Resolute Support in de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn drie burgers gewond geraakt. De Deense troepen die in de gepantserde wagen zaten, bleven ongedeerd. Dat melden verantwoordelijken.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werd de aanslag uitgevoerd door een kamikaze met een bomauto. "Er vielen geen slachtoffers binnen de operatie Resolute Support, en de aanslag heeft de operaties niet verstoord", aldus de woordvoerder van de NAVO-missie Bill Salvin, die toevoegt dat het om Deense militairen ging. De aanslag werd nog niet opgeëist.



De NAVO heeft bijna 13.000 manschappen in Afghanistan, waaronder 8.400 Amerikanen. Daar zullen er nog eens 3.000 bijkomen, kondigde het Pentagon onlangs aan. De voornaamste taak van de militairen is het opleiden en ondersteunen van de Afghaanse veiligheidskrachten in hun strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.