Filipijnse president Duterte wil dochter als opvolger

De Filipijnse president Rodrigo Duterte wil dat zijn dochter hem opvolgt als staatshoofd. "Ik kan me niet voorstellen dat er een betere kandidaat dan zij de volgende president zou kunnen zijn", aldus Duterte in de krant Philippine Star. De verkiezingen worden in 2022 gehouden.

Sara Duterte-Carpio, de oudste dochter van de president, is burgemeester van de stad Davao.

De 39-jarige Sara Duterte-Carpio, een advocaat, is momenteel burgemeester van de stad Davao. Ze volgde haar vader in 2010 op. Rodrigo Duterte was sinds 1988 - met een korte onderbreking in 1998 toen hij zetelde in het Huis van Afgevaardigden - burgemeester van de stad.



Duterte is zeer controversieel vanwege zijn 'war on drugs' in de Zuidoost-Aziatische eilandstaat. Zijn dochter wordt als even streng gezien. Tegen zijn zoon Paolo - die hij er zelf van heeft beschuldigd in een drugsmilieu betrokken te zijn - zei hij eerder deze week: "Als kinderen van mij in drugszaken betrokken zijn, moeten ze dood zodat mensen mij niets kunnen verwijten."