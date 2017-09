Vijf gasflessen ontdekt in wagen in Rijsel: tweehonderd buurtbewoners geëvacueerd

Door: redactie

24/09/17 - 05u58 Bron: Belga

© Thinkstock.

Ongeveer 200 inwoners van een buitenwijk van Rijsel hebben gisteravond hun woning moeten verlaten omdat er in de buurt een wagen met daarin vijf gasflessen was aangetroffen. Een aanslag werd echter uitgesloten door de politie. "De kans is groot dat het om iets onschuldigs gaat", aldus een bron bij de politie.