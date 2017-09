Telefoonboekje Hitler geveild voor 37.000 euro

SPS

24/09/17 - 08u25 Bron: ANP

© ap.

Op een veiling in Engeland is een notitieboekje dat heeft toebehoord aan Adolf Hitler geveild voor 33.000 pond (37.200 euro).

In het boekje staan volgens Britse media ongeveer 200 handgeschreven telefoonnummers. Van vrijwel alle nazi-kopstukken, zoals Heinrich Himmler, Hermann Göring, Rudolf Hess, Albert Speer en Joseph Goebbels staan de telefoonnummers genoteerd.



Het boekje werd volgens de eigenaar die het te koop aanbood gevonden door een Britse legerkapitein in een ladekast in de rijks-kanselarij in Berlijn in 1945 na de overgave van Duitsland.



In februari van dit jaar werd de rode telefoon die Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gebruikt in zijn bunker, voor 228.000 euro verkocht op een veiling.