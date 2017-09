Telefoonboekje Hitler geveild voor 37.000 euro: "Noem een slechterik en hij staat erin"

SPS

24/09/17 - 08u25 Bron: ANP

Op een veiling in Engeland is een notitieboekje dat heeft toebehoord aan Adolf Hitler geveild voor 33.000 pond (37.200 euro). "Dit is echt een 'wie is wie' van het kwaad", aldus de veilingmeester in Britse media. "Noem een slechterik en hij staat erin."

In het boekje staan volgens Britse media ongeveer 200 handgeschreven telefoonnummers. Van vrijwel alle nazi-kopstukken, zoals Heinrich Himmler, Hermann Göring, Rudolf Hess, Albert Speer en Joseph Goebbels staan de telefoonnummers genoteerd. De opbrengst is ongeveer twee keer zo hoog als veilinghuis Henry Aldridge and Son verwachtte.



Het boekje werd volgens de verkoper in 1945 gevonden door een Britse legerkapitein in een ladekast in de rijks-kanselarij in Berlijn na de overgave van Duitsland. Hoewel de gegevens in het boekje van Hitler zijn, was het schrift vermoedelijk eigendom van een andere hooggeplaatste nazi. Hitlers eigen nummer staat er niet in.



In februari van dit jaar werd de rode telefoon die Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gebruikt in zijn bunker, voor 228.000 euro verkocht op een veiling.