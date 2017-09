'Plan konijn' van president Maduro mist zijn effect

lva

24/09/17 - 03u34 Bron: El Tiempo, The Telegraph

© Thinkstock.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro had een manier bedacht om de honger te stillen in zijn land dat in een diepe economische en politieke crisis verkeert. Hij kondigde midden september het 'plan konijn' aan, een project waarmee hij zijn bevolking wou aanzetten tot het kweken en consumeren van konijnen. De regering deelde in het kader van het project enkele viervoeters uit, die tot hun verrassing niet werden opgegeten, maar in de gezinnen als huisdier werden opgevangen.

© EPA. Maduro maakte eerder deze maand zijn 'plan konijn' bekend. "Omdat het belangrijk is dierlijke eiwitten te eten, heeft de regering dit plan goedgekeurd, niet in het minst omdat konijnen kweken als konijnen", zei hij grappend tijdens de aankondiging op televisie en radio. De president zei dat dit plan deel uitmaakt van zijn offensief tegen de "economische oorlog", zijn benaming voor de crisis.



De Venezolaanse minister van Landbouw Freddy Bernal liet bij wijze van proef in 15 armere regio's konijnen uitdelen. Hij stelde vast dat de mensen de konijnen niet opaten. "De mensen raken gehecht aan de beestjes en maken er huisdieren van. Ze geven hen namen en slapen samen in bed", aldus Bernal.



"Er is een cultureel probleem met dit plan. Ze hebben ons geleerd dat konijnen schattig zijn. Maar gezien de oorlog moeten we een campagne lanceren opdat onze bevolking begrijpt dat een konijn geen huisdier is, maar tweeënhalf kilo eiwitrijk en cholesterolarm voedsel op tafel." Lees ook Venezolaanse president Maduro: "Trump wil me laten vermoorden"

Asielaanvragen uit Latijns-Amerika in Spanje verviervoudigd

Amerikaanse regering neemt zware economische sancties tegen Venezuela