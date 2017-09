Massale steun voor behoud van Uber in Londen

Door: redactie

Meer dan 600.000 mensen hebben ondertussen al de online petitie voor het behoud van de smartphonetaxidienst Uber ondertekend, schrijft The Guardian vandaag. Het bedrijf, dat van de Londense toezichthouder op het openbaar vervoer (TFL) geen vergunning meer krijgt om te opereren in de Britse hoofdstad, is nu bereid om toegevingen te doen in de hoop om de beslissing om te keren.