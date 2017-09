Eurosceptische Vijfsterrenbeweging heeft nieuwe leider

lva

24/09/17 - 01u15 Bron: Belga

Luigi Di Maio © EPA.

De Italiaanse anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging heeft met Luigi Di Maio een nieuwe leider. De 31-jarige Di Maio zal volgend jaar meedingen voor het premierschap. Dat maakte de Vijfsterrenbeweging (Movimento 5 Stelle - M5S) gisteren bekend op Twitter.

Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa kreeg de Zuid-Italiaan - geboren in Avellino - bijna 31.000 van de in totaal 37.400 online stemmen achter zijn naam.



De Vijfsterrenbeweging kwam samen in Rimini om de kandidaten en partijprogramma voor te stellen aan de achterban. Daar nam Di Maio later op de avond nog het woord en spaarde de forse taal niet. "Dit land zou zonder ons de laatste vijf jaar enkel maar politici gehad hebben die de grondwet verkrachtten", zei de premierkandidaat.



De Maio, die op 26-jarige leeftijd al verkozen werd tot vicevoorzitter van de Italiaanse Kamer, kijkt er alvast naar uit. "Jullie vertrouwen me een grote verantwoordelijkheid toe, maar samen kunnen we dit aan", liet De Maio kort na zijn verkiezing optekenen. "De rol van een premierkandidaat is niet om de Vijfsterrenbeweging te veranderen; wij zijn er om het land te veranderen!" Dat hoopt de M5S te bereiken door een breed programma uit te voeren. "We hebben mensen betrokken bij een project dat noch links, noch rechts is: we voeren enkel goede ideeën uit."



Ten laatste begin 2018 moeten de Italianen opnieuw naar de stembus. Dan hebben ze de keuze tussen "te blijven aanmodderen of eindelijk te beginnen leven", besloot Di Maio.