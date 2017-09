Door: redactie

Op het Amerikaanse eiland Puerto Rico is een dam gebroken na de doortocht van orkaan Maria. Daardoor is een vloedgolf ontstaan en zijn duizenden inwoners moeten vluchten naar hoger gelegen gebieden. Maria heeft enorm veel schade aangericht in Puerto Rico. De Amerikaanse president Donald Trump heeft al noodhulp beloofd.