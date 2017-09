Tienduizenden mensen op straat tegen arbeidshervorming Macron

MV

In de Franse hoofdstad Parijs zijn zaterdag volgens de Franse media opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de arbeidshervorming van president Emmanuel Macron. Initiatiefnemer is Jean-Luc Mélenchon, de leider van de links-radicale partij La France Insoumise.

Volgens Mélenchon zelf waren er zaterdag 150.000 aanwezigen, terwijl de politie spreekt van 30.000, aldus BFMTV. Mélenchon spreekt van een succes, en verklaarde tegenover de mensenmassa op de Place de la République dat "de oorlog nog niet voorbij is, ze begint pas". De linkse ex-presidentskandidaat riep ook op om samen te werken en massaal op straat te blijven komen. Hij droomt van een "harde en intense actie, zoals bijvoorbeeld met een miljoen mensen samenkomen op de Champs-Élysées".



De politie liet weten dat de manifestaties rustig zijn verlopen, en dat de politie de opdracht gekregen had om op een afstand te blijven, maar toch klaar moest staan om te kunnen ingrijpen indien nodig.



Opstootjes

Op de Place de la République kwam het, voor de toespraak van Mélénchon, wel tot opstootjes. Die werden veroorzaakt door mensen die niets met de manifestatie te maken hadden, aldus de politie. Het ging volgens BFMT over militanten van "Black Bloc", die in het zwart gekleed waren en bivakmutsen droegen. Ze gooiden met projectielen en gooiden barricades om.



President Macron ondertekende vrijdag de wetteksten over zijn arbeidshervorming, die hij "ongezien" noemt. In de nieuwe wetgeving, die de flexibiliteit van de arbeidswetgeving moet verhogen, kunnen onder meer extra arbeidsvoorwaarden onderhandeld worden tussen individuele bedrijven en hun personeel, zonder een overleg binnen de sector.



De vakbonden en La France Insoumise zien de hervorming als een "sociale achteruitgang" en spreekt van een "sociale staatsgreep". De afgelopen weken kwamen al tienduizenden mensen op straat om te protesteren tegen de nieuwe wetgeving. Macron liet al weten niet terug te komen op zijn beslissing.