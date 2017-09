Hevige naschok met kracht van 6.4 treft Mexico: "Gebouwen schudden heen en weer"

avh, mv

23/09/17 - 15u31 Bron: Belga

© afp.

Mexico wordt vier dagen na de zware aardbeving, waarbij een driehonderdtal doden viel, opnieuw opgeschrikt door verschillende naschokken. Dat melden verschillende media. Opnieuw melden inwoners dat gebouwen heen en weer schudden. In de miljoenenstad Mexico-Stad werd zaterdag een aardbevingsalarm afgekondigd.

De nationale seismologische dienst spreekt op Twitter van verschillende naschokken, met magnitudes die gaan van 4 tot 6,4 op de schaal van Richter. De twee zwaarste schokken werden geregistreerd in de staat Oaxaca. Rond 07.53 uur (14.53 uur Belgische tijd) werd in de buurt van Union Hidalgo een beving van 6,1 op de schaal van Richter geregistreerd, en één met een magnitude van 6,4 in de buurt van Ixtepec.



De bevingen waren voelbaar tot in de deelstaten Guerrero, Mexico, Puebla en Tabasco, en ook in de miljoenenstad Mexico-Stad, waar een aardbevingsalarm werd afgekondigd. Volgens Louis Felipe Puente, de coördinator van de Mexicaanse civiele bescherming, zijn er nog geen berichten van slachtoffers in de hoofdstad, aldus de Mexicaanse media. Door het alarm moest de zoektocht naar slachtoffers van de aardbeving van dinsdag in Mexico-Stad onderbroken worden.



Zoektocht naar overlevenden

Bij de aardbeving van dinsdag kwamen al zeker 298 mensen om het leven, waarvan 160 in Mexico-Stad. Volgens de civiele bescherming gaat de zoektocht naar overlevenden voort, maar wordt de kans steeds kleiner dat er nog mensen levend van onder het puin gehaald zullen worden. Sinds dinsdag werden zo al zeventig mensen gered.