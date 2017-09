Spaanse politie neemt controle over Catalaanse politiediensten over

Bewerkt door: ADN

23/09/17 - 18u11 Bron: Belga, ANP

Agenten van de paramilitaire Guardia Civil in gesprek met leden van de regionale Catalaanse politiemacht, de Mossos d'Esquadra. © afp.

Acht dagen voor het omstreden referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid zou plaatsvinden, heeft de regering in Madrid de controle over de politie van Catalonië overgenomen. Op bevel van de procureur des konings komt de Mossos d'Esquadra onder de paramilitaire politie-eenheid Guardia Civil te staan. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn liet wel al weten dat de regionale politie die beslissing niet zal aanvaarden.

© afp. Madrid en de Spaanse justitie proberen op verschillende manieren het referendum dat gepland is voor 1 oktober, te voorkomen. De volksbevraging, die door de Catalaanse regering op poten werd gezet, werd door het Spaanse Grondwettelijk Hof verboden.



Bij tientallen invallen nam de Guardia Civil de afgelopen dagen 14 separatistische politici en ambtenaren op, die ondertussen weer zijn vrijgelaten. Er werden daarnaast bijna 10 miljoen stembrieven en 1,5 miljoen campagneborden in beslag genomen. Tienduizenden Catalanen trokken eerder deze week de straat op om te protesteren tegen het repressieve beleid van Madrid.

"Gebrek aan inzet" © afp. De Catalaanse politie werkt nu ook al samen met de Guardia Civil, maar wordt door Madrid beschuldigd van "een gebrek aan inzet". De Spaanse regering heeft tussen de 3.000 en 4.000 politieagenten uit andere regio's naar Catalonië gestuurd. Daar zijn normaal al 5.000 Spaanse agenten gestationeerd, naast de regionale politiemacht van 17.000 mensen. De operaties van de Mossos de Esquadra worden voortaan gecoördineerd door een kolonel van de Guardia Civil.

Verzet? Het is de vraag of de regionale regering en de Mossos zich tegen het besluit kunnen verzetten. Volgens de Spaanse wet kan de landelijke politie de leiding over de politie van een autonome regio tijdens een gezamenlijke operatie overnemen.



De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken verklaart volgens de Spaanse krant El País dat advocaten de beslissing van het Spaanse parket onderzoeken. Op Twitter schrijven de Mossos dat "ze blijven werken om de veiligheid en de openbare orde te verzekeren, en in dienst zullen blijven van de burgers".