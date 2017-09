Groep 'vergeet' jongen drie dagen in grot: "Ik likte aan de wanden om te overleven"

Door: redactie

23/09/17 - 13u01

Dankzij zijn overlevingsinstinct wist Lukas drie dagen in de grot te overleven. © Facebook.

Een Amerikaanse student zat bijna drie dagen vast in een grot na een uitstap met zijn speleologieclub. De leider van de groep maakte een cruciale fout, hij vertrok zonder de jongen en deed het hek op slot. Pas na drie dagen ontdekte de voorzitter dat Lukas Cavar niet mee was teruggekeerd. De jongen bleef in leven dankzij zijn overlevingsinstinct: hij likte aan de grotwanden om voldoende vocht op te nemen.

De 19-jarige Lukas Cavar bezocht de grot Sullivan in Indiana met de speleologieclub van de universiteit van Indiana. Hij raakte afgezonderd van de groep die zonder hem vertrok, en de voorzitter deed het hek aan de ingang op slot.



Wanhopig

"Ik was erg verward en bang", vertelde hij aan de lokale krant Indiana Daily Student. "Nadat ik besefte wat er was gebeurd, moest ik even bekomen voor ik de situatie rationeel kon analyseren en een overlevingsplan uitdokteren." Hij vertelde aan de studentenkrant dat hij het vocht van de grotwanden likte om gehydrateerd te blijven. Hij had geen bereik met zijn telefoon, dus riep hij constant om hulp. Omdat de jongen na verloop van tijd de situatie als hopeloos inschatte, typte hij afscheidsberichten naar zijn familie in op zijn gsm. Eindelijk werd de jongen pas drie dagen later gered toen de voorzitter van de speleologieclub besefte dat Cavar verdwenen was en terug naar de grot keerde.



In een post op Facebook stelde Cavar iedereen gerust: "Ik wilde iedereen laten weten dat ik gezond en wel ben. Ik werd ongeveer een halfuur geleden gered. Het voelt goed om terug op de begane grond te zijn." De club zegt dat er een probleem met de leiding was. "We hebben een strikt protocol om dit soort situaties te voorkomen, maar ze zijn alleen efficiënt als ze gevolgd worden. Er was een probleem met het leiderschap, waardoor de juiste procedures niet gevolgd werden."