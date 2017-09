Protest in Londen tegen verbod op Uber groeit

MV

23/09/17 - 12u20 Bron: Belga

© epa.

In Londen groeit het protest tegen de beslissing van de toezichthouder op het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad om de licentie van Uber niet te verlengen. Honderdduizenden mensen hebben al de petitie van het taxibedrijf ondertekend om Uber in Londen te houden.

Volgens de taxidienst maken zo'n 3,5 miljoen Londenaars gebruik van de app. Meer dan 40.000 chauffeurs bieden in de Britse hoofdstad hun diensten aan via het platform. Zij moeten met de beslissing van Transport for London nu vrezen voor hun job.



De Londense regulator vindt dat Uber te laks omgaat met zijn verplichtingen. De taxidienst zou incidenten over geweld en seksueel misbruik tussen chauffeurs niet gemeld hebben aan de politie. Uber zou ook niet in orde zijn met medische certificaten, en er is kritiek op een geheim stukje software, "Greyball" genaamd, waar Uber gebruik zou van maken om de regulatoren te misleiden.



Licentie

De licentie van Uber in Londen loopt tot eind deze maand. De taxidienst wil in beroep gaan tegen de beslissing van Transport for London. Het bedrijf heeft daarvoor drie weken de tijd, en kan dan tijdens de beroepsprocedure met zijn diensten voortdoen.