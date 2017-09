Stevige tik: China beperkt export olie naar Noord-Korea en zet invoer van textiel stop

Bewerkt door: EP, ADN

23/09/17 - 16u10 Bron: Belga

© ap.

China gaat de export van verschillende olieproducten naar Noord-Korea beperken en de import van Noord-Koreaans textiel stopzetten. Dat doet Peking om te beantwoorden aan de meest recente resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over Noord-Korea, klinkt het.

Het Chinese ministerie van Handel kondigde aan dat de export van olieproducten vanaf 1 oktober beperkt zal worden, terwijl de uitvoer van aardgascondensaat en vloeibaar aardgas (LNG) vandaag al wordt stopgezet. Ook de invoer van Noord-Koreaans textiel stopt vanaf vandaag.



De VN-Veiligheidsraad keurde eerder deze maand unaniem nieuwe sancties goed tegen Noord-Korea, na de zesde nucleaire test van Pyongyang op 3 september. In de resolutie van de Verenigde Naties is een verbod opgenomen op de uitvoer van LNG en aardgascondensaat, en een limiet van 2 miljoen vaten per jaar op de uitvoer van bewerkte olie, terwijl de uitvoer van ruwe olie naar Pyongyang wordt beperkt tot de huidige niveaus.