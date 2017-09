Opschudding door foto in schoolboek waarop Yoda naast Saudische koning zit

lva

23/09/17 - 06u46 Bron: BuzzR

© Twitter/Abdullah Al Shehri.

In Saudi-Arabië is ophef onstaan over een foto van koning Faisal in een lesboek maatschappijleer. Daarop is Faisal, die van 1964 tot 1975 aan het hoofd stond van het olierijke koninkrijk, zij aan zij te zien met het Star Wars-personage Yoda. Hoe de afbeelding in het lesboek voor middelbare scholieren terecht is gekomen, is een raadsel.