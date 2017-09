Russen probeerden verkiezingen VS in 21 staten te hacken

Door: redactie

Russische hackers hebben vorig jaar tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 21 Amerikaanse staten geprobeerd de verkiezingen te manipuleren, meldt het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Het ministerie weet al sinds een paar maanden van de hacks, maar heeft nu de staten in kwestie nu pas op de hoogte gebracht. Volgens het ministerie is het de hackers, die werkten in opdracht van de Russische overheid, niet gelukt om de uitslagen of lijsten met stemgerechtigde inwoners te beïnvloeden. Zeker is dat de staat Wisconsin onder vuur heeft gelegen. Het hoofd van het verkiezingsbureau van die staat maakte bekend dat de Russen het registratiesysteem van stemgerechtigden hebben geprobeerd te hacken. Dat lukte niet: 'Het komt erop neer dat iemand de deur heeft geprobeerd open te doen, maar dat die op slot zat', aldus een woordvoerder van de Wisconsin Elections Commission. Andere getroffen staten zijn onder meer Alabama, Colorado, Connecticut, Iowa, Maryland, Minnesota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Florida en Virginia. In enkele staten, waaronder Illinois, zijn de hackers er daadwerkelijk geslaagd om bij bij computersystemen binnen te dringen. Er is echter niet met de kiesmachines geknoeid, aldus het ministerie. Er zijn lokale verkiezingen op komst in 2018 en het ministerie hoopt dat de getroffen staten voor volgend jaar maatregelen zullen nemen om hun systemen beter te beveiligen. President Trump won de staat Wisconsin van Hillary Clinton met een verschil van slechts 22.700 stemmen. Door deze uitslag kon Trump de verkiezingsuitslag op zijn naam schrijven. Kremlin heeft altijd ontkend dat het vorig jaar hackers heeft ingezet om de Democratisch presidentskandidaat Hillary Clinton politiek dwars te zitten.

Er wordt in de VS momenteel onderzoek gedaan naar de invloed van Rusland op de meest recente verkiezingen. Zowel de banden van president Donald Trump en zijn campagne met Rusland worden onderzocht, als de manieren waarop Rusland heeft getracht de verkiezingsuitslag te beïnvloeden.



Al vlak na de verkiezingen bleek dat meerdere naaste medewerkers van Trump contact hadden gehad met de Russische ambassadeur in de VS. Trumps eerste nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn trad kort na zijn aantreden alweer af, nadat bleek dat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische ambassadeur in de VS. Minister van Justitie Jeff Sessions is uitgesloten van het onderzoek naar de Ruslandconnecties van Trump en de invloed op de verkiezingen, omdat ook hij een ontmoeting had met de Russische ambassadeur en verkiezingszaken met hem besprak.



Onlangs werd bekend dat de zoon van Trump tjdens de verkiezingscampagne een ontmoeting had met een Russische advocate. Zij had beloofd belastende feiten over Clinton te delen. De belastende informatie zou afkomstig zijn geweest van het Kremlin.



Facebook maakte deze week bekend dat Russische Facebookaccounts op grote schaal Amerikaanse verkiezingsadvertenties kochten.