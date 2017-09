Kleuter (3) schiet nonkel neer voor stadhuis

lva

Het stadhuis van Philadelphia (archiefbeeld) © Thinkstock.

In Philadelphia, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is een vierentwintigjarige man gisterenmiddag gewond geraakt na een schietpartij. De dader: zijn driejarige neef. De man is overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar.