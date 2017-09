Nederlander die IS-strijders doodde uit bevolkingsregister geschrapt

Caspar Naber

22/09/17 - 22u28

Jitse Akse kwam in januari vorig jaar in het nieuws toen hij naar buiten trad met zijn avonturen in Syrië. © Ruben Meijerink.

De Nederlandse oud-militair die in Syrië meevocht tegen IS, is buiten zijn medeweten geschrapt uit het bevolkingsregister, de Basisregistratie Personen (BRP). Dat meldt de Leeuwarder Courant op basis van een verklaring van de advocaat van Jitse Akse (47).

Advocaat Mireille Veldman weet niet precies wanneer de Leeuwarder door de overheid is uitgeschreven, zegt ze in een toelichting tijdens een uitzending van EenVandaag, een actualiteitsprogramma op de Nederlandse televisie. "Maar hij wist zelf nergens van". De verwijdering uit de BRP kwam aan het licht nadat het Openbaar Ministerie in juni vorig jaar had besloten Akse niet te vervolgen voor zijn acties in Syrië.



Wie niet in de BRP staat ingeschreven, heeft geen recht op zaken als een uitkering, huur- of zorgtoeslag. Akse is niet zijn Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt. Veldman vindt het "heel curieus" dat de uitschrijving zonder Akses toestemming is gebeurd. Akse is nog altijd ondergedoken en probeert volgens Veldman "een menswaardig bestaan op te bouwen."



Sluipschutter

Jitse Akse kwam in januari vorig jaar in het nieuws toen hij naar buiten trad over zijn avonturen in Syrië. Tegen de Nederlandse krant Algemeen Dagblad vertelde hij onder meer dat hij in 2015 in het noorden van Syrië aan de zijde van Koerdische troepen tegen IS vocht.



Verschanst in een watertoren schoot de voormalige militair en oud-gediende van de Luchtmobiele Brigade als sluipschutter op IS-strijders. Daarbij zou hij meerdere mensen hebben gedood. Naar aanleiding van die verklaring liet de Nederlandse justitie hem oppakken. Twee dagen na zijn aanhouding liet de onderzoeksrechter hem weer vrij.