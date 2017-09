Afschaffing Obamacare dreigt te mislukken

kv

Ook de laatste poging van Donald Trumps Republikeinse getrouwen om het zorgstelsel van diens voorganger Barack Obama af te schaffen, dreigt te mislukken. De senatoren Bill Cassidy en Lindsey Graham waagden het erop en kwamen deze week met een nieuw wetsontwerp, dat nog deze maand in stemming moet worden gebracht omdat daarna een nog grotere meerderheid (60-40) is vereist.

"Ik denk dat we er beter aan doen samen te werken, Republikeinen en Democraten. Dat hebben we nog niet echt geprobeerd." John McCain

Vandaag werd duidelijk dat behalve John McCain (Arizona) ook Rand Paul (Kentucky) er niets in ziet. Deze liet weten dat hij tegen stemt en niet van mening verandert.



Binnen het Republikeinse smaldeel in de Senaat, dat 52 zetels heeft tegen de Democraten 48, verzetten Susan Collins (Maine) en Lisa Murkowski (Alaska) zich al van begin af aan tegen Trumps verkiezingsbelofte een eind te maken aan Obamacare.



McCain herhaalde zijn stellingname. "Ik kan het voorstel Graham-Cassidy niet met een goed geweten steunen. Een wet die op zoveel levens invloed heeft, verdient een aanpak waarbij de twee partijen betrokken worden. Ik denk dat we er beter aan doen samen te werken, Republikeinen en Democraten. Dat hebben we nog niet echt geprobeerd." De veteraan torpedeerde met Collins en Murkowski in juli al het voorstel fractievoorzitter Mitch McConnell. Graham zei te zullen vechten voor zijn plan.



De Republikeinen hebben zich van meet af aan verzet tegen Obamacare, officieel gekend als de Affordable Care Act. Volgens hen gaat het om verregaande overheidsinmenging in de Amerikaanse gezondheidszorg. Ze ijveren al zeven jaar voor de intrekking van het plan. Voorlopig zonder succes.



Een stemming over een eerder voorstel voor de afschaffing van Obamacare draaide in juli op een sisser uit, ondanks druk van president Trump om de Republikeinen op één lijn te krijgen.