22/09/17 - 20u20 Bron: vtmnieuws.be

video

De Duitse automerken draaien nog altijd op volle toeren. Gesjoemel met computersoftware of niet. De auto-industrie is in Duitsland goed voor 800.000 werknemers.Sinds het aantreden van Angela Merkel in 2005 is het aantal werklozen in Duitsland gehalveerd. Van 12,3 procent naar 5,7 procent.