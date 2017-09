Cocaïne tussen bananen in tien Duitse supermarkten

kv

In verscheidene Beierse supermarkten belandde vandaag bijna cocaïne in de rekken. In zeker tien winkels werden pakjes drugs aangetroffen in dozen bananen die net waren afgeleverd. De politie in München houdt er rekening mee dat er ook in andere Duitse deelstaten op deze manier coke op de markt kan komen als de vakkenvullers niet goed opletten. "We zijn nog maar net begonnen met het onderzoek," zegt een woordvoerder.