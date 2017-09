Stalin-buste officieel ingehuldigd in Moskou

Door: redactie

In Moskou is een bronzen buste van Josef Stalin ingehuldigd, aan de zijde van bustes van andere leiders van de Sovjet-Unie. Er was kritiek gekomen op de inhuldiging, die werd beschouwd als een poging van de Russische autoriteiten om de dictator te rehabiliteren.

De sculptuur is ingehuldigd samen met die van nog zes andere Sovjet-leiders, in chronologische volgorde van Lenin tot Michail Gorbatsjov. Ze komen bij nog 33 andere bustes in de "Alley of Rulers" uit de geschiedenis van Rusland. Dat is een initiatief van de 'Russische maatschappij van militaire geschiedenis', een organisatie die president Vladimir Poetin heeft gesticht. Het project is bedoeld voor de jongere generatie, die een "onpartijdige" versie van de Russische geschiedenis moet kennen, klinkt het.



De figuur van Stalin blijft de Russische samenleving erg verdelen. Sommigen zien in hem de motor van de industrialisering van het land en de overwinning op nazi-Duitsland, terwijl anderen een tiran hekelen die miljoenen de dood in joeg. De graftombe van Stalin bevindt zich nog altijd aan de voet van het Kremlin, op het Rode Plein, net achter het mausoleum van zijn voorganger Lenin.





