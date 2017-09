Hij is er! Kankerprof Johan Swinnen komt aan in Compostela na tocht van 2.400 km

avh

video Hij heeft het gedaan! Kankeronderzoeker Johan Swinnen (51) is na een tocht van 2.400 kilometer aangekomen in Santiago de Compostela. 32 dagen lang liep hij gemiddeld twee marathons per dag, als eerbetoon aan zijn zoon Pieter (20), bij wie kanker werd vastgesteld. Swinnen viel zijn zoon en vrouw in de armen na een emotionele finish.

Het leek een onmogelijke opdracht, maar Johan Swinnen heeft iedereen met verstomming geslagen. De Leuvense Forrest Gump vertrok op 21 augustus in het Levense Gasthuisberg voor een looptocht van 2.400 kilometer naar het Spaanse Santiago de Compostela.



Hij deed het voor zijn zoon Pieter, bij wie zes jaar geleden een uitgezaaide hersentumor werd vastgesteld en bij uitbreiding aan alle kankerpatiënten en hun naasten. Swinnen nam in een rugzak al hun brieven mee, zo'n 500 stuks. Bij zijn aankomst feliciteerde Swinnen zijn zoon, "omdat jij hebt gevochten tegen kanker, en dat is nog iets volledig anders."

Spierverrekking "Ik voel me nog behoorlijk fris", zei Swinnen na 24 dagen nog. Of de arts nu nog altijd zo fris zit, durven wij te betwijfelen. Het was dan ook een ontzettend lange tocht. Zijn grootste schrik, een spierverrekking oplopen, werd werkelijkheid halverwege zijn tocht. Maar aan opgeven dacht hij nooit: "Ik denk dat ik al een been moet kwijt zijn voor ik zou opgeven", klonk het strijdvaardig. © Jan Aelberts.