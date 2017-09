Luipaard valt dierenverzorger aan in Duitse zoo

avh

22/09/17 - 15u40 Bron: Belga

Illustratiefoto © epa.

Een dierenverzorger in de zoo van de Oost-Duitse stad Chemnitz is aangevallen door een luipaard. Dat meldt de stad.

De man, die meer dan 29 jaar ervaring had met wilde katten, liep verwondingen op in het aangezicht en werd vanmorgen geopereerd. Hij is volgens Der Spiegel Online niet in levensgevaar. Het is onduidelijk of het dier zal worden afgemaakt.



De zoo van Chemnitz onderzoekt hoe het incident is kunnen gebeuren. Er waren echter geen getuigen. Volgens Der Spiegel Online slaagde het slachtoffer erin om op eigen kracht de omheining te verlaten en de deuren achter zich te sluiten.