"Ik leef met 36 tijdbommen in mijn hoofd en er kan elk moment één afgaan"

22/09/17 - 13u59 Bron: The Sun

Ze was amper 26 toen ze voor de eerste keer een beroerte kreeg. En hoewel dokters aanvankelijk dachten dat Karen Winterflood (41) leed aan multiple sclerose, bleek er na een grondig onderzoek meer aan de hand. Er werd een zeldzame genetische aandoening vastgesteld, waardoor er uitwassen op haar hersenen groeien. En haar vier kinderen blijken het gen ook te hebben.

Mijn eerste beroerte was de ergste. Ik kon niets meer. Karen Hoewel alles leek te wijzen op multiple sclerose, besloten de dokters toch nog enkele scans te nemen. En die wezen uit dat ze cavernoma had op haar hersenen, kleine kluwens van bloedvaatjes met een dunne wand. Die kunnen barsten, wat kan resulteren in een - potentieel dodelijke - beroerte.



Het bleek een genetische aandoening te zijn waar ook haar vader aan had geleden, maar hij had nooit symptomen gehad. Intussen kwam ze ook te weten dat de kinderen die Karen heeft met haar partner Mark Catterall - Danyelle (22), Matthew (21), Molly (11) en Dominic (7) - het gen ook erfden.



Kinderen

"Mijn eerste beroerte was de ergste", vertelt ze. "Ik kon niets meer. Twee weken lag ik in een coma, voor ik weer bij kennis kwam. Daarna kon ik niet meer praten of lopen, ik herkende zelfs mijn kinderen niet meer. Mijn moeder maakte steekkaarten voor me waarmee ik alles kon onthouden."