Londen trekt vergunning Uber in, Uber gaat in beroep

22/09/17 - 13u09 Bron: Belga

Uber verliest eind deze maand zijn vergunning om diensten te mogen aanbieden in Londen. De toezichthouder op het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad vindt dat Uber te laks omgaat met zijn verplichtingen. Er rijden circa 40.000 chauffeurs voor Uber in Londen. Uber laat weten onmiddelijk beroep aan te tekenen tegen de beslissing.

De regulator verwijst onder meer naar een geheim stukje software, genaamd "Greyball", waar Uber gebruik zou van maken om de regulatoren te misleiden. Het Amerikaanse taxibedrijf zou ook misdaden onvoldoende rapporteren en niet in orde zijn met medische certificaten. De transportregulator in Londen concludeerde daarom dat Uber "niet geschikt is" om een licentie te houden.



Uber laat in een antwoord weten dat het verbod "de wereld toont dat Londen zich afkeert van innovatieve bedrijven die consumenten keuzemogelijkheden bieden". "Onze technologie zorgt voor verbeterde veiligheid omdat elke trip gevolgd wordt aan de hand van gps. We hebben steeds de regels van de regulator gevolgd rond het rapporteren van ernstige incidenten en hebben een team dat nauw samenwerkt met de Londense politie." Uber benadrukt dat "Greyball" nooit overwogen of gebruikt is in Groot-Brittannië.



Uber is actief in meer dan 600 steden wereldwijd, waarvan meer dan 40 in het Verenigd Koninkrijk. In België is Uber actief in Brussel.